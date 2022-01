Doch wie sollten sie zurück nach Brandenburg kommen? Es fiel ununterbrochen Schnee und auch die Zeit hatten sie im Nacken, bis zum Ball waren es nur noch wenige Stunden. Am Bahnhof dann die erlösende Nachricht: sie sollten in den Interzonenzug nach Hannover steigen. Das taten sie auch und genossen dankbar den Luxus des beheizten Zuges. Wie sie später erfuhren ein Privileg, das vielen Zugreisenden in diesen harten Wintertagen nicht vergönnt war.

Zahlreiche andere Züge versanken in meterhohen Schneewehen und die Heizungen fielen aus. Der Interzonenzug, mit dem die Wenzels fuhren, war besser dran. Am späten Abend des 31.12.1978 kamen sie am Brandenburger Hauptbahnhof an. Auch hier das gleiche Bild wie in Potsdam, nichts fuhr mehr. Es blieb ihnen also nichts anderes übrig, als zu Fuß quer durch die Stadt zu laufen, oder besser: zu stapfen, durch kniehohen Schnee.