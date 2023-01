Ostdeutschland ist seit der Wiedervereinigung von starken Einwohnerrückgängen sowie einer rapiden Alterung der Bevölkerung betroffen. Lebten 1991 noch gut 14 Millionen Menschen in den neuen Bundesländern, sind es heute nur noch 12 Millionen. Der Stadtforscher Prof. Dr. Frank Eckardt von der Bauhaus-Universität in Weimar spricht von einem flächendeckenden Rückgang der Bevölkerung bis zum Jahr 2005. Erst danach habe sich die Lage zumindest in einigen Städten stabilisiert. Dieser Einwohnerschwund habe laut Eckardt drei Ursachen. "Zum einen ist die Geburtenrate sehr stark gefallen, dann haben viele Bewohner die Plattenbaugebiete verlassen um sich den Traum vom Eigenheim zu erfüllen. Es kam zur Suburbanisierung. Die Leute sind vor die Stadt gezogen. Außerdem sind viele Menschen für die Ausbildung oder auf der Suche nach Jobs in den Westen abgewandert." Plattenbaugebiete wie Halle-Neustadt erlebten nach der deutschen Wiedervereinigung einen starken Einwohnerschwund. Während hier 1980 noch knapp 90.000 Menschen lebten, waren es 2019 nur noch 45.000. Bildrechte: imago/epd

Viele Bürger seien so in die Wachstumsregionen Westdeutschlands gezogen. "Das ist eine sich gegenseitig verstärkende Entwicklung. Je weniger gutausgebildete Menschen da bleiben, desto weniger Nachfrage gibt es auch." Viele Städte seien in einen Teufelskreis gekommen, der nur schwer zu verlassen war. Solche Orte wollen sich nun "gesund schrumpfen", was auch den Rückbau von leerstehenden Plattenbauten zur Folge hat, die in der DDR einst eilig errichtet wurden. Im Rahmen des "Stadtumbau Ost" wurden so zwischen 2001 und 2018 bereits 370.000 Wohnungen abgerissen.

Diese Städte haben so massiv an Einwohnern verloren, dass es letztlich an allen Ressourcen fehlte um gegenzusteuern. Sowohl personelle als auch finanzielle Ressourcen. Zudem war eine gewisse Orientierungslosigkeit vorhanden. Prof. Dr. Frank Eckardt, Stadtforscher

In Suhl verschwindet ein komplettes Wohngebiet

Als Extrembeispiel für eine solche negative Entwicklung kann die südthüringische Stadt Suhl herangezogen werden. Seit der industriellen Revolution hatte sich die Stadt stetig weiterentwickelt und an Einwohnern dazugewonnen. In der DDR wurde Suhl schließlich zur Bezirkshauptstadt ernannt und industriell weiter ausgebaut, was zu einem massiven Wachstum der Bevölkerung führte. 1989 erreichte die Stadt dann mit 56.000 Einwohnern ihren historischen Höchststand.