Unheil im Erzgebirge

Während Bayern schon am 6. und 7. August betroffen war, bekam Sachsen die volle Wucht nur wenig später ab. Besonders dramatisch war die Regensituation im mittleren und östlichen Erzgebirge am 12. und 13. August 2002. Die Flüsse Zschopau, Flöha, Zwickauer Mulde, Freiberger Mulde, Gimmlitz, Rote Weißeritz, Wilde Weißeritz und Müglitz schwollen binnen Stunden auf das Mehrfache ihrer Größe an und rissen Brücken mit sich. Straßen wurden unterspült, Häuser überflutet und schwer beschädigt, die Strom- und Telefonversorgung brach zusammen, ganze Dörfer mussten evakuiert werden oder waren von der Außenwelt abgeschnitten. Insgesamt kamen in Sachsen 21 Menschen durch das Hochwasser ums Leben.

Dresden unter Wasser

Jahrhundertflut 2002: Bundeskanzler Gerhard Schröder im sächsischen Katastrophengebiet Bildrechte: imago images/localpic Dresden war nicht nur durch die erste Welle der Weißeritz vom 12. und 13. August betroffen, sondern auch von der zweiten, noch höheren Welle der Elbe am 16. und 17. August. Der Elbepegel stand am 17. August bei unglaublichen 940 Zentimetern. 25 Quadratkilometer der Stadtfläche Dresdens waren durch die Elbe überschwemmt. In der Innenstadt wurden der Hauptbahnhof, die Semperoper, der Zwinger und der Landtag überflutet. Die Friedrichstadt wurde evakuiert. Grimma wurde vom Hochwasser der Mulde erfasst und schwer zerstört, darunter auch die historische Pöppelmannbrücke. Am 14. August besuchte Bundeskanzler Gerhard Schröder in Gummistiefeln die Stadt. Das soll den Wahlausgang beeinflusst haben. Ausgerechnet diese Naturkatastrophe soll dem Bundeskanzler Stimmen gebracht haben.

Chemie-Katastrophe verhindert

Die Elbe verschonte auch Sachsen-Anhalt nicht. Aus niedrig gelegenen Stadtteilen Dessaus wurden bis zum Abend des 14. August rund 4.600 Menschen in Sicherheit gebracht. Im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen wurde die befürchtete Umweltkatastrophe durch massiven Einsatz von Helfern verhindert. Die Stadt Bitterfeld selbst wurde jedoch zunehmend überflutet. Die Landeshauptstadt kam glimpflicher davon, auch weil südlich von Magdeburg das Pretziener Wehr geöffnet worden war, wodurch die größten Schäden im Stadtgebiet abgewendet werden konnten. Dennoch wurden die östlichen Stadtteile Magdeburgs evakuiert und rund 20.000 Menschen aus der Stadt gebracht. Die erste Flutwelle erreichte Magdeburg zwar, doch der Elbe-Umflutkanal schützte die Stadt

Am 18. August brachen in Sachsen-Anhalt bei Seegrehna und Wittenberg an der Elbe und bei Dessau an der Mulde mehrere Dämme. Im Dessauer Stadtteil Waldersee stand das Wasser ziemlich schnell bis zu zwei Meter hoch. Am 19. August spitzte sich die Lage an der Autobahn 9 zu, jedoch konnte eine einspurige Verkehrsführung sichergestellt werden. Die Wassermassen flossen schneller als erwartet nach Norden.

Hochwasser-Schäden in Norddeutschland

Auch wenn das Hochwasser 2002 Mitteldeutschland weitaus härter trifft, richtet es auch in norddeutschen Städten, wie hier in Hitzacker in Niedersachsen, große Schäden an. Bildrechte: IMAGO / fossiphoto Mehrere Kreise in den nördlichen Bundesländern Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, darunter Lüneburg und Lüchow-Dannenberg, lösten bereits am 18. August Katastrophenalarm aus. Einsatzkräfte waren in Alarmbereitschaft. Drei Tage später erreichte die Flut die ersten Orte in Mecklenburg-Vorpommern. Allerdings waren die Folgen des Hochwassers im Norden nicht so verheerend wie in Mitteldeutschland. Einige Elbdörfer mussten evakuiert werden. In weitestgehend ungeschützten Orten wie der Altstadt von Hitzacker richteten die Fluten ebenfalls große Schäden an. Die Elbe-Großstadt Hamburg hingegen blieb vom Hochwasser verschont.

Das teuerste Hochwasser der Geschichte

Nach dem Elbehochwasser zogen die Behörden eine verheerende Bilanz: Der Gesamtschaden belief sich auf 11,6 Milliarden Euro. Allein in Sachsen verursachten die Wassermassen eine Schadensumme von insgesamt 8,6 Milliarden Euro. Umgehend stellten Bund, Länder, Kommunen und die EU etwa 10 Milliarden Euro für den Wiederaufbau zur Verfügung. Hinzu kamen zahlreiche private Spenden. Die Elbeflut von 2002 ist die bisher teuerste Naturkatastrophe in der deutschen Geschichte.

Um eine erneuete Flutkatastrophe zu verhindern, wurden in vielen Bundesländern schon bald Schutzmaßnahmen gegen Hochwasser eingeleitet: Deiche wurden ausgebessert oder erneuert, Mauern und Rückhaltebecken errichtet und Meldesysteme eingerichtet. Doch Prognosen zum Klimawandel rechnen zukünftig mit einer Zunahme von Extremwetterereignissen wie Hochwasser. Daher bemängeln Umweltschutzorganisationen wie BUND, dass die nach 2002 umgesetzten Maßnahmen nicht helfen würden, künftigen Überschwemmungen effektiv vorzubeugen.