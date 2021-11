Frauen stehen vor einer Metzgerei der Handelsorganisation in Köpenick in Ost-Berlin 1985.

Frauen stehen vor einer Metzgerei der Handelsorganisation in Köpenick in Ost-Berlin 1985. Bildrechte: imago/Sven Simon

1948 eröffnete die erste Verkaufsstelle der Handelsorganisation (HO) in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) in Ost-Berlin. Die HO wurde noch vor der DDR gegründet und sollte die schwierige Versorgungslage der Bevölkerung verbessern. Die Handelsorganisation entwickelte sich rasant. Bald schon hatte das volkseigene Unternehmen in jeder Stadt und Gemeinde der DDR eine Filiale. Sie wurden bei der Verteilung von Waren bevorzugt und konnte deshalb neben Lebensmitteln auch Konsumgüter und Mangelwaren verkaufen. Neben großen Kaufhäusern gab es auch eine Vielzahl kleiner HO-Läden, meistens spezialisiert auf eine bestimmte Warengruppe. Im Schnitt tätigte die HO etwa 40 Prozent des gesamten Umsatzes im Einzelhandel der DDR. Nach 1989 wurde sie durch die Treuhand verkauft.

1953 erhielt der Zuckerstreuer ein Patent. Entwickelt hatte ihn der hessische Erfinder Heinrich Kurz und sein Enkel Theodor Jacob patentierte den "Süßen Heinrich". Der praktische Haushaltsgegenstand spendet bei jedem Kippen etwa die gleiche Menge Zucker für den Tee oder Kaffee. Jacobs Handelsunternehmen Helly in Hanau produzierte und vertrieb den Zuckerstreuer. 1954 kam er auf den Markt. Bis heute hat der Zuckerportionierer einen festen Platz in Cafés.

1961 gab der Kinderarzt Widukind Lenz bekannt, dass die Arznei "Contergan" zu Kindesmissbildungen während der Schwangerschaft führt. Etwa zwei Wochen später, am 27. November 1961, nahm die deutsche Herstellerfirma Grünenthal das Schlaf- und Beruhigungsmittel vom Markt. Weltweit wird die Zahl der durch das Medikament geschädigten Menschen auf 10.000 geschätzt. Zwischen 1968 und 1970 mussten sich die Eigentümer und leitende Angestellte der Firma in einem der größten Strafprozesse in der Bundesrepublik verantworten. Das Verfahren wurde eingestellt, nachdem sich das Pharmaunternehmen verpflichtet hat, den Opfern Schadensersatz in Millionenhöhe zu zahlen.