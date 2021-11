Am 25. November 1973 gilt zum ersten Mal ein bundesweites Fahrverbot. Als Reaktion auf die stark gestiegenen Preise für Treibstoff und Heizöl hat die Bundesregierung mit dem Energiesicherungsgesetz an vier Sonntagen ein Fahrverbot verhängt. An den anderen Tagen gilt ein vorübergehendes Tempolimit von 100 Stundenkilometern auf Autobahnen und 80 auf Landstraßen.

Am 25. November 1986 wagen die zwei Windsurfer Dirk Deckert und Karsten Klünder die Flucht über das Meer. Ihr Plan: Von Hiddensee Richtung Dänemark surfen. Die Boards haben sie sich aus Styropor von Bauisolierplatten gebaut. Als Masten halten Hochsprungstangen her, die Segel bastelen sie aus Bauplanen, die Neoprenanzüge sind aus Tschechien. Einen Tag später kommen die beiden DDR-Flüchtlinge am Ziel an.