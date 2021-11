Am 30. Oktober 1961 zündete die Sowjetunion im arktischen Ozean die größte Wasserstoffbombe, die es je gab. Die sogenannte "Zar-Bombe" war 4.000 Mal mehr stärker als die Atombombe von Hiroshima. Es war ein neuer, gefährlicher Höhepunkt im nuklearen Wettrüsten im Kalten Krieg. Schon in den Jahren zuvor testeten die USA und die UdSSR immer wieder neue atomare Technik. Die erhöhte Radioaktivität in der Atmosphäre sorgte 1963 schließlich für das "Moskauer Atomteststoppabkommen". In dem Vertrag einigten sich Großbritannien, die USA und die Sowjetunion, keine Atomwaffen mehr in der Atmosphäre, im All oder unter Wasser zu testen. Später schlossen sich weitere Staaten an, darunter auch die Bundesrepublik.