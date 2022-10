Am 17. Juni 1991 wird der "Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit" von Bundeskanzler Helmut Kohl und dem polnischen Ministerpräsidenten Tadeusz Mazowiecki unterzeichnet. Damit wird der Grundstein für die Zusammenarbeit der beiden Länder gelegt. Der Vertrag orientiert sich an dem Görlitzer Vertrag zwischen der DDR und Polen aus dem Jahr 1950, der die Oder-Neiße-Grenze festschreibt. Eine Prämisse ist, dass der Vertrag zeitgleich in beiden Ländern ratifiziert wird. Das Ratifizierungsverfahren beginnt im September 1991. Am 16. Oktober verabschiedetet der Bundestag das Zustimmungsgesetz. Einen Tag später, also am 17. Oktober 1991, ratifiziert auch Polen den Vertrag.

Am 17. Oktober 1972 tritt der Verkehrsvertrag zwischen der Bundesrepublik und der DDR in Kraft. Die Staatssekretäre Egon Bahr und Michael Kohl unterzeichneten ihn bereits am 26. Mai des Jahres. Der Vertrag regelt und erleichtert den Straßen-, Bahn- und Schifffahrtsverkehr an der innerdeutschen Grenze. So erlaubt er DDR-Bürgerinnen und Bürgern erstmals unter bestimmten Bedingungen in die BRD zu reisen – zum Beispiel in dringenden Familienangelegenheiten oder aus kommerziellen, kulturellen, religiösen oder sportlichen Gründen. Auch Bundesdeutsche dürfen Verwandte in der DDR mehrmals jährlich besuchen.