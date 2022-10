Am 8. Oktober 1989 gründet sich in Dresden spontan die "Gruppe der 20". Der Bürgervertretung gelingt an diesem Tag erstmals ein friedlicher Dialog zwischen oppositionellen Demonstranten und Vertretern des DDR-Systems. Ein regionaler Gedenktag erinnert heute an dieses entscheidende Datum der Friedlichen Revolution.

Rund 20.000 Menschen ziehen damals durch die sächsische Landeshauptstadt und demonstrieren unter anderem für Reise- und Meinungsfreiheit. Obwohl ein Teil der Demonstranten von der Polizei eingekesselt wird, bleibt der Abend damals weitgehend friedlich - dank der "Gruppe der 20", die einen Dialog mit den Ordnungskräften zustande bringt. Die Gruppe überbringt am nächsten Tag dem SED-Oberbürgermeister Wolfgang Berghofer die Forderungen der Demonstranten. In den Tagen zuvor war die Staatsmacht in Dresden wie in anderen DDR-Städten mit Gewalt gegen Protestierende vorgegangen. Pfarrer Christof Ziemer (vorn) während einer Versammlung der "Gruppe der 20" im Dresdner Rathaus. Bildrechte: IMAGO / Ulrich Hässler

Am 8. Oktober 1992 stirbt der ehemalige Bundeskanzler Willy Brandt infolge einer Krebserkrankung. In seiner Regierungszeit von 1969 bis 1974 setzt er unter dem Motto "Wandel durch Annäherung" auf enge Beziehungen zu den östlichen Nachbarn. Am 19. März 1970 trifft er sich mit DDR-Ministerpräsidenten Willi Stoph in Erfurt. Es ist das erste Mal, dass sich die Regierungsspitzen der beiden deutschen Staaten begegnen. Auf seinem Weg durch die DDR jubeln ihm die Bürger stürmisch zu.