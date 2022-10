Che Guevara geht zunächst in den Kongo und anschließend nach Bolivien, um dort eine Revolution nach dem kubanischen Vorbild zu initiieren. Doch beide Male scheitern seine Bemühungen, die Bauern und Arbeiter in den Bergwerken lassen sich nicht zum Widerstand überreden. Am 8. Oktober 1967 werden die Guerilla-Kämpfer um Guevara von der bolivianischen Regierung aufgespürt und festgenommen. Am Tag darauf wird der Revolutionär getötet. Bis heute wird er in Lateinamerika als Nationalheld gefeiert