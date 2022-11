Heym wird 1913 in Chemnitz als Sohn eines jüdischen Kaufmanns geboren. Sein Name lautet damals noch Helmut Flieg. Um seine Familie zu schützen, legt sich der Schriftsteller zu Beginn seiner Karriere in den 1930-er Jahren das Pseudonym Stefan Heym zu. 1933 emigriert er zunächst in die Tschechoslowakei und zwei Jahre später in die USA. Ab 1953 lebt Heym als freier Schriftsteller in Ost-Berlin, wo er aufgrund seiner kapitalismuskritischen Haltung einige Privilegien genießt. Im Laufe der Jahre gerät Heym jedoch immer wieder in Konflikt mit der SED, sodass er Tag und Nacht von der Stasi bespitzelt wird. In den 80er-Jahren engagiert er sich zunehmend in der Bürgerrechtsbewegung der DDR. Eine unerlaubte Veröffentlichung in der Bundesrepublik bringt ihm das erste Verbot durch das Ministerium für Kultur der DDR ein, 1979 folgt dann die zweite Verurteilung aus dem gleichem Grund. In Westdeutschland ist Heym zu dieser Zeit der meistgelesene Autor der DDR. Heym wird daraufhin aus dem Schriftstellerverband der DDR ausgeschlossen und erst 1989 rehabilitiert.

DDR-Schriftsteller Stefan Heym (1984) Bildrechte: imago/Sven Simon