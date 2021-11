2016 gab Volkswagen (VW) bekannt, die Produktion des "VW e-Golf" in der Gläsernen Manufaktur Dresden aufzunehmen. Außerdem investierte VW rund 20 Millionen Euro für die Neuausrichtung der Gläsernen Manufaktur. Sie wurde zum "Center of Future Mobility", zur Entwicklungsstätte für neue Technologien und zur Erlebniswelt für Besucherinnen und Besucher. Die Produktion des e-Golf begann 2017 und endete mit der Einstellung des Fahrzeugs 2020. Insgesamt liefen 50.401 Einheiten des Elektroautos in Dresden vom Band. Auch das Nachfolgemodell, der ID.3, wird seit 2021 in der Gläsernen Manufaktur gefertigt.

Die Gläserne Manufaktur Dresden ist eine von drei Produktionsstätten der Volkswagen Sachsen GmbH. Bildrechte: imago images/Sylvio Dittrich