Am 7. Oktober 1949 wird die Deutsche Demokratische Republik (DDR) gegründet - knapp fünf Monate nach Gründung der Bundesrepublik. Beide deutsche Staaten entstehen aus der Teilung Deutschlands in Besatzungszonen nach 1945 . Die Provisorische Volkskammer der DDR beschließt eine Verfassung. Ost-Berlin wird Hauptstadt, der Kommunist Wilhelm Pieck der erste Präsident. Mit der Deutschen Einheit 1990 ist die DDR Geschichte.

Am 7. Oktober 1952 erhalten die Studenten Norman Joseph Woodland und Bernard Silver das US-Patent für ihren Strichcode. Die beiden Amerikaner haben sich das Morsealphabet zum Vorbild genommen und das binäre System auf einen Satz aus unterschiedlich dicken Balken mit verschiedenen Abständen übertragen. 1974 kommt in Amerika das erste mit einem Strichcode versehene Produkt in den Handel: eine Kaugummipackung. Drei Jahre später führt ein Einkaufsleiter in Bayern das System in seinem Laden ein. Erst seit Mitte der 80er-Jahre sind Scannerkassen in der Bundesrepublik flächendeckend im Einsatz.