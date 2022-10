Am 6. Oktober 2010 ist die App Instagram erstmalig für iPhone-Besitzer nutzbar. Die Software-Entwickler Kevin Systrom und Mike Krieger programmieren in den USA eine Foto-Plattform, auf der Bilder in quadratischer Form bearbeitet und unkompliziert mit Freunden geteilt werden können. Der Name Instagram ist ein Kunstwort aus den Wörtern "Instant Camera" und "Telegram".