Mit diesem selbst gebauten Hubschrauber hebt der Franzose Paul Cornu am 13. November 1907 in der Nähe von Lisieux in der Normandie 20 Sekunden lang 30 Zentimeter vom Boden ab.

Mit diesem selbst gebauten Hubschrauber hebt der Franzose Paul Cornu am 13. November 1907 in der Nähe von Lisieux in der Normandie 20 Sekunden lang 30 Zentimeter vom Boden ab.

Mit diesem selbst gebauten Hubschrauber hebt der Franzose Paul Cornu am 13. November 1907 in der Nähe von Lisieux in der Normandie 20 Sekunden lang 30 Zentimeter vom Boden ab. Bildrechte: imago images/KHARBINE-TAPABOR

1918 dankte Friedrich August III. ab. Der König verzichtete auf seinen Thron, als die Novemberrevolution Sachsen erreichte. "Macht doch Eiern Dreck alleene", soll der Monarch noch gesagt haben. Belegt ist dieser Ausspruch aber nicht. Friedrich August verließ seine Residenz in Dresden und zog in das Schloss Sibyllenort in Schlesien. Mit seiner Abdankung endete die über 800 Jahre währende Herrschaft der wettinischen Fürsten . 1932 starb der letzte König von Sachsen an den Folgen eines Gehirnschlags.

1960 nahm der erste deutsche Kernreaktor in Kahl am Main in Unterfranken den Betrieb auf: das Versuchsatomkraftwerk Kahl (VAK). Am 17. Juni 1961 speiste das VAK erstmals Atomstrom ins öffentliche Versorgungsnetz. 1985 wurde das Kraftwerk nach 25 Einsatzjahren stillgelegt. Der Abbau der Anlage dauerte länger als sein Betrieb und kostete mit 150 Millionen Euro mehr als sein Aufbau. Der Rückbau war erst 2008 abgeschlossen. In der DDR ging das erste Kernkraftwerk 1966 in Rheinsberg bei Potsdam ans Netz.