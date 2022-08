Es ist der erste Tag nach den Sommerferien, als sich die damals 15-Jährige Schwedin Greta Thunberg vor den Schwedischen Reichstag in Stockholm stellt. In ihrer Hand hält sie ein Schild mit der Aufschrift: "Skolstrejk för Klimatet" ("Schulstreik für das Klima"). In den ersten Tagen berichten einige schwedische Medien von ihrem Streik. Bis zur Wahl zum Schwedischen Reichstag im September 2018 streikt sie täglich, danach einmal pro Woche jeden Freitag. Thunberg findet innerhalb weniger Wochen Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Bald schließen sich überall auf der Welt Schüler und Studierende zu Klimastreiks am Freitag zusammen, auch in vielen deutschen Städten. Thunberg, die weit über die Grenzen Schwedens hinaus Bekanntheit erlangt, ist heute das Gesicht der Klimaschutzbewegung "Fridays for Future". In Deutschland ist Luisa Neubauer Hauptorganisatorin der Bewegung.

Ihr Plakat "Skolstrejk för Klimatet" hat Greta Thunberg weltberühmt gemacht. Hier ist sie bei einem Protest in Stockholm 2019 zu sehen. Bildrechte: IMAGO / Bildbyran