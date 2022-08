Mit der "Proklamation Nummer 1" wendet sich am 30. August 1945 der Allliierte Kontrollrat erstmals direkt an das deutsche Volk und verkündet, fortan die politische Macht im Nachkriegsdeutschland zu übernehmen. Die Allliierten füllen damit offiziell das Machtvakuum, das mit dem Ende der nationalsozialistischen Diktatur entstanden war.

Grundlage der Proklamation ist die Berliner Erklärung vom 5. Juni desselben Jahres. Dieser zufolge übernehmen die Siegermächte USA, Großbritannien , Frankreich und die UdSSR die oberste Regierungsgewalt in Deutschland und teilen das Land und die Stadt Berlin in vier Sektoren auf.

Vertreter der vier Besatzungsmächte während einer Sitzung des Alliierten Kontrollrats am 28. Dezember 1945 in Berlin

Vertreter der vier Besatzungsmächte während einer Sitzung des Alliierten Kontrollrats am 28. Dezember 1945 in Berlin

Vertreter der vier Besatzungsmächte während einer Sitzung des Alliierten Kontrollrats am 28. Dezember 1945 in Berlin Bildrechte: dpa

Am 30. August 1963 geht eine direkte Verbindung zwischen dem damaligen US-Präsidenten John F. Kennedy und UdSSR-Staatschef Nikita Chruschtschow in Betrieb. Im Pentagon in Washington D.C. und im Moskauer Kreml wird das "Rote Telefon" installiert. Per Fernschreiben können die mächtigsten Männer im Kalten Krieg nun auf direktem Wege miteinander kommunizieren. Den Beschluss, eine solche Verbindung zu schaffen, fassten die Staatsmächte, nachdem es in der Kubakrise 1962 fast zur nuklearen Eskalation gekommen war. Mögliche Missverständnisse mit verheerenden Folgen soll der "heiße Draht", wie die Verbindung auch genannt wird, künftig verhindern.