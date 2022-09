Am 12. September 1987 wird Irène Joliot-Curie in Paris geboren. Zeit ihres Lebens ist sie erfolgreiche Naturwissenschaftlerin. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Frédéric Joliot-Curie erhält sie 1935 den Chemienobelpreis für die Entdeckung der künstlichen Radioaktivität. Bereits die Eltern von Iréne sind wissenschaftlich tätig: Marie und Pierre Curie erhalten 1903 den Physiknobelpreis für die medizinische Verwendung von Strahlung. Marie erhält außerdem 1911 einen Chemienobelpreis für die Entdeckung der chemischen Elemente Polonium und Radium. Insgesamt taucht der Name Curie fünfmal in der Liste der Nobelpreise auf.

Irène Joliot-Curie stirbt 1956 an Leukämie. Vermutet wird, dass die Krankheit Folge ihres Umgangs mit großen Mengen Polonium und ihrem Röntgendienst während des Ersten Weltkriegs ist.

Irène Joliot-Curie und Frédéric Joliot-Curie, 1935 Bildrechte: IMAGO / KHARBINE-TAPABOR

Großbritannien, die USA und die Sowjetunion verabschiedet 1944 das "Londoner Protokoll". Darin vereinbaren die Alliierten, Deutschland in Besatzungszonen und ein gemeinsames Gebiet Berlin aufzuteilen. Frankreich tritt der Vereinbarungen Ende Juli 1945, knapp ein Jahr später, bei. Die volle völkerrechtliche Souveränität erlangt Deutschland schließlich mit Inkrafttreten des Zwei-plus-Vier-Vertrages Anfang 1991 wieder. Bis 1994 ziehen die letzten russischen Soldaten aus Deutschland ab.

Am 12. September 1960 tritt das "Gesetz über die Bildung des Staatsrates" in Kraft und Walter Ulbricht wird 1. Vorsitzender des neu etablierten Staatsrats. Der Rat fungiert als kollektives Staatsoberhaupt und löst somit das Präsidialsystem ab, welches ursprünglich 1949 beschlossen wurde. Zuvor hatte Wilhelm Pieck den Posten als Präsident inne, bevor er am 7. September 1960 verstirbt. Zukünftig wird der Staatsrat alle vier Jahre (ab 1974 alle fünf Jahre) in der Volkskammer gewählt. Das Kollektiv erhält neben den bisherigen Präsidialfunktionen weitestgehend alle exekutiven, legislativen und judikativen Rechte der staatlichen Gewalt. Der Staatsrat hat somit zum politischen und staatlichen Gewaltmonopol. Unter anderem kann das kollektive Staatsoberhaupt Beschlüsse mit Gesetzeskraft fassen.

1971 mündet ein Machtkampf zwischen Walter Ulbricht und Erich Honecker in Ulbrichts Rücktritt von fast all seinen Ämtern. Ulbricht bleibt jedoch bis zu seinem Tod Vorsitzender des Staatsrates. In Folge der politischen Umbrüche und der Ablösung Ulbrichts durch Honecker, wird der Rat allmählich zu einem Repräsentationsorgan ohne politische Einflussnahme degradiert. Walter Ulbricht stirbt nach kurzer Krankheit am 1. August 1973 in Ost-Berlin.

Erich Honecker und Walter Ulbricht winken zur Mai-Parade 1972 in Berlin von der Ehrentribühne Bildrechte: imago images / Sven Simon