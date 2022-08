Am 17. August 1999 verstirbt der sächsische Komiker Eberhard Cohrs. "Der Kleene" war zu Lebzeiten ein ostdeutscher "Straßenfeger", der jegliche Alltagsprobleme zu witzigen Texten verarbeiten konnte. Unter anderem war er mit Auftritten in der Unterhaltungssendung "Ein Kessel Buntes" bekannt geworden. In den 70er-Jahren hatte er es immer schwerer, seine Texte "durchzukriegen", da in ihnen zunehmend Kritik hinsichtlich der DDR enthalten war. 1977 nutzte er schließlich ein West-Berlin-Gastspiel dazu, seine ostdeutsche Heimat zu verlassen und reiste kurzerhand nicht mehr zurück in die DDR. Im Westen konnte er nicht an seine Erfolge aus der DDR anknüpfen. Auf seinem Sterbebett machte Eberhard Cohrs ein dunkles Kapitel seiner Vergangenheit bekannt: Er deutet an, keineswegs als Bäcker in der Wehrmacht einen harmlosen Dienst abgeleistet zu haben. Durch Akten der Staatssicherheit wird klar, dass Cohrs seit 1941 als Funker am Krieg beteiligt war, 1944 in die Waffen-SS eintrat und daraufhin als Wachposten in das Konzentrationslager Sachsenhausen beordert wurde. Genaue Details seiner Erfahrungen und Tätigkeiten werden nie bekannt.