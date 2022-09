Amelie Hedwig Beese, auch genannt Melli, wird am 13. September 1886 in Laubegast bei Dresden geboren. Allen Hindernissen in der noch männerdominierten Branche zum Trotz absolviert sie an ihrem 25. Geburtstag eine praktische Flugausbildung. Beese ist damit die erste deutsche Pilotin und erhält den Pilotenschein Nr. 115.

Nach Vorbild ihres Vaters Friedrich Carl Beese, beschließt Melli zunächst Bildhauerei zu studieren. Da Frauen der Zugang zu Universitäten in Deutschland zumeist noch verwehrt ist, studiert sie ab 1906 an der Königlichen Akademie der freien Künste Stockholm. Während dieser Zeit wird sie auf die Anfänge des motorisierten Flugverkehrs aufmerksam. Als sie 1910 nach Deutschland zurückkehrt, schreibt sie sich als Hospitantin am Polytechnikum in Dresden ein, um an Vorlesungen in den Bereichen Mathematik, Schiffbau und Flugwesen teilzunehmen. Nach mehreren Ablehnungen von deutschen Flugschulen, weicht sie letztendlich auf die Schweizer Flugschule "Ad Astra" aus.