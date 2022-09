Punkt, Punkt, Strich und Klammer: Um die Kommunikation in Online-Foren verständlicher zu machen, schlägt der Informatiker Scott Fahlman am 19. September 1982 vor, Texte mit Smileys aus einer einfachen Zeichenkombination zu versehen. Ironisch oder wenig ernst gemeinte Beiträge sollen so einfacher zu verstehen sein. Der Smiley tritt daraufhin im Internet seinen Siegeszug an. Bald gibt es immer mehr Variationen des liegenden Gesichtes – ob weinend, verärgert oder rauchend, oder als Abraham Lincoln.