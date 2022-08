Am 22. August 1989 muss die bundesdeutsche Botschaft in Prag wegen Überfüllung schließen. Zu diesem Zeitpunkt halten sich 140 DDR-Bürgerinnen und -Bürger in der Botschaft auf und hoffen auf eine Ausreisegenehmigung in den Westen. Bereits Mitte der 1980er-Jahre kommt es zu einer regelrechten Ausreisewelle – zahlreiche Menschen aus der DDR suchen Zuflucht in den Botschaften der Länder des Ostblocks, insbesondere Ungarn und der damaligen Tschechoslowakei. Manche von ihnen werden von der Bundesrepublik freigekauft. Am 10. September öffnen die offiziellen Grenzübergänge zwischen Ungarn und Österreich. Da sich die Lage zuspitzt und immer mehr Menschen in den Botschaften ankommen, fordert die BRD-Regierung eine schnelle Lösung von der DDR-Führung. Diese besteht zunächst auf die Rückkehr der Geflüchteten, doch stimmt schließlich einem Kompromiss zu – Sonderzüge sollen die Ausreisenden über die DDR in die BRD bringen. Als Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher am 30. September 1989 auf dem Balkon der Prager Botschaft die Bewilligung der Ausreise verkündet, befinden sich rund 4.000 Menschen auf dem Gelände.