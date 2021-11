1093 erhielt die New Yorkerin Mary Anderson das weltweit erste Patent auf eine Scheibenwischanlage für Automobile. Ihre Erfindung setzte sich gegen zwei ähnliche Konstruktionen von Robert Douglass und John Apjohn durch. Da ihr Scheibenwischer als einziger funktionierte, erhielt sie das Patent. Mit Mary Andersons Konstruktion war es für Fahrerende möglich, die Windschutzscheibe mit einem Hebel im Wageninneren zu säubern. Der Hebel setzte einen Wischarm in Bewegung, der Feuchtigkeit oder Schmutz von der Frontscheibe entfernte. Das Prinzip dieser Erfindung wird noch heute verwendet.

Das Deutsche Sportabzeichen wird seit 1912 an Männer, seit 1921 auch an Frauen, vergeben. Die Auszeichnung wurde über die Jahre mehrfach umbenannt.

Das Deutsche Sportabzeichen wird seit 1912 an Männer, seit 1921 auch an Frauen, vergeben. Die Auszeichnung wurde über die Jahre mehrfach umbenannt.

Das Deutsche Sportabzeichen wird seit 1912 an Männer, seit 1921 auch an Frauen, vergeben. Die Auszeichnung wurde über die Jahre mehrfach umbenannt. Bildrechte: dpa

1918 ging Kaiser Wilhelm II. ins niederländische Exil. Bereits zwei Tage zuvor, am 9. November, hatte Reichskanzler Max von Baden eigenmächtig den Thronverzicht des Monarchen verkündet und der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann die Republik ausgerufen. Faktisch war das Kaiserreich am Ende, die Ära der Weimarer Republik begann. Förmlich verzichtete Wilhelm II. jedoch erst am 28. November 1918 auf die Krone. Er unterschrieb seine Abdankung im Schloss Amerongen in der niederländischen Provinz Utrecht.