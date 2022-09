Nach dem 1981 die ersten AIDS-Krankheitsfälle auftreten, wird zwei Jahre später die Deutsche Aidshilfe e.V. (DAH) in West-Berlin gegründet. Der Grund: 1983 machen die westdeutschen Massenmedien die Krankheit zum Thema und Berichte über die rasante Verbreitung von Aids und verbreiten Angst. Um einer Panik entgegenzuwirken, verschickt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) Broschüren wie "AIDS – Was Sie über AIDS wissen sollten" an sämtliche Haushalte in Westdeutschland. Seit 1987 wird in der BRD auch in TV-Spots und auf Plakaten mit dem Slogan "GIB AIDS KEINE CHANCE" vor der Gefahr gewarnt.