1936 wurde das Schkeuditzer Kreuz in Sachsen in Betrieb genommen. Das Autobahnkreuz war das erste Europas. Seine Kleeblattform basierte auf einem Entwurf des Schweizer Schlosserlehrlings Willy Sarbach, der 1928 das Patent für seine Erfindung erhalten hatte. Das weltweit erste Patent auf ein Autobahnkreuz in Form eines Kleeblatts bekam jedoch bereits 1916 der US-Amerikaner Arthur Hale. Das Schkeuditzer Kreuz wurde seit seiner Fertigstellung mehrmals umgebaut und erweitert. Bis heute verbindet es die A9 mit der A14 und ermöglicht begegnungsfreien Verkehr in alle Richtungen.

Leuchtbuchstaben auf dem Dach des "RIAS"-Gebäudes am Hans-Rosenthal-Platz in West-Berlin, das den Sender von 1948 bis 1993 beherbergte. Bildrechte: MDR FERNSEHEN

Hannah Arendt um 1960 mit einem Reporterkollegen. In Jersusalem nimmt sie am Prozess gegen den Nazi-Kriegsverbrecher Adolf Eichmann teil. Bildrechte: imago images/Everett Collection

Vor 17 Jahren lösten Wahlfälschungen bei der Stichwahl des Präsidenten in der Ukraine die "Orange Revolution" aus. Zur Wahl standen der westlich orientierte Wiktor Juschtschenko und Wiktor Janukowitsch, dessen Politik am Russland orientierten Status-Quo festhielt. Noch in der Wahlnacht wurden von der Opposition und den internationalen Wahlbeobachtern gravierende Betrugsvorwürfe gegen den vermeintlichen Sieger Janukowitschs erhoben. Einen Tag nach der Wahl, am 22. November 2004, begann die Bevölkerung gegen das Ergebnis zu demonstrieren. Dabei nutzte sie die Wahlfarbe des Oppositionsführers Juschtschenko: Orange. Die Massenproteste hatten Erfolg. Am 26. Dezember 2004 wurden die Stichwahlen wiederholt. Juschtschenko siegte mit 51,99 Prozent der Stimmen knapp gegen Janukowitsch, der 44,19 Prozent erhielt.