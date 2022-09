Mit einem Erlass verfügt das preußisches Schulministerium im Jahre 1900, dass künftig an staatlichen Schulen Aufklärungsunterricht in Preußen gelehrt werden soll. Das Fach dient allerdings nicht der sexuellen Selbstbestimmung von Schülerinnen und Schülern, sondern zielt auf "sittliche Reinheit" und "Triebverzicht" ab. Aufgrund der Industrialisierung ist es zu einem rasanten Bevölkerungsanstieg in den deutschen Städten gekommen, wo sich Prostitution und Geschlechtskrankheiten ausbreiten. Die preußische Regierung beauftragt einen Biologen aus Breslau, ein Curriculum zusammenstellen, das über unerwünschtes sexuelles Verhalten aufklärt. Dazu zählen nicht nur außerehelicher Geschlechtsverkehr, sondern auch Homosexualität und Selbstbefriedigung, die damals als gesundheitsschädlich gilt.

Später gibt es in der DDR seit den 1950er-Jahren für Achtklässler das Schulfach "Sexualkunde". 1968 empfehlen auch die bundesdeutschen Kultusminister, Sexualkunde an Schulen zu unterrichten. Eine Lehrerin erklärt den Einsatz von Verhütungsmitteln im Sexualkunde-Unterricht an einer Berline Schule. Bildrechte: IMAGO

Am 2. September wird die berühmte Kinderärztin Ingeborg Rapoport in Kamerun geboren. Sie galt u.a. als Begründerin der Neonatologie, der Säuglingskunde und war Verfolgte des NS-Regimes. Kurz nach ihrer Geburt war die Familie nach Hamburg zurück gekehrt. Rapoport studiert Medizin und legt 1937 ihr Staatsexamen ab. Der Doktortitel wird ihr jedoch verweigert, weil die Großmutter Jüdin ist. Ingeborg Rapoport wandert kurz vor der Pogromnacht 1938 in die Vereinigten Staaten aus. Dort muss sie zwei weitere Jahre Medizin studieren, bevor sie als Ärztin arbeiten kann. Schon bald spezialisiert sie sich auf Pädiatrie, die Kinderheilkunde.

1946 heiratet sie den österreichischen Kinderarzt Samuel Mitja Rapoport. Sie und ihr Mann werden Mitglieder in der Kommunistischen Partei in den USA. Aufgrund der politischen Verfolgung von Kommunisten in der McCarthy-Ära sieht sich das Ehepaar 1950 gezwungen, die USA wieder zu verlassen.