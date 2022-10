Am 5. Oktober 2017 berichtet die "New York Times” in einer Enthüllungsgeschichte über Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs gegen den Filmproduzenten Harvey Weinstein. Zehn Tage später ruft die Schauspielerin Alyssa Milano Internetnutzerinnen dazu auf, sich unter dem Hashtag #MeToo als Opfer sexueller Gewalt zu erkennen zu geben. Weltweit werden zahlreiche Fälle von Belästigung bis hin zur Vergewaltigung publik gemacht und Prominente öffentlich angeprangert.

Auch in Deutschland werden Fälle des Machtmissbrauchs bekannt: der ehemalige "Bild"-Chefredakteur Julian Reichelt und Volksbühnen-Intendant Klaus Dörr, dem Machtmissbrauch am Theater vorgeworfen wird, geraten ins Blickfeld. In Folge der Bewegung werden in einigen Ländern Gesetze gegen sexuelle Gewalt verschärft. Zahlreiche Unternehmen führen zudem neue Mechanismen ein, um sexuelles Fehlverhalten zu verhindern und Vorwürfe umfassend aufzuklären #Metoo-Demonstration 2017 in Los Angeles Bildrechte: dpa

Am 5. Oktober 2016 wird bekannt, dass der Leipziger Internet-Konzern Unister offenbar schon ein Jahr vor Anmeldung der Insolvenz pleite gewesen ist. Dies geht aus einem Gutachten des Insolvenzverwalters Lucas Flöther hervor. Dem Unister-Geschäftsführer Thomas Wagner wird Insolvenzverschleppung vorgeworfen. Allerdings ist Wagner im Juli 2016 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Erst nach seinem Tod meldet Unister Insolvenz an. Im Dezember 2021 werden 16 ehemalige Geschäftsführer zu Geldstrafen zwischen 7.200 und 100.000 Euro verurteilt.

Wagner hat den Konzern seit 2002 mit zahlreichen Geschäftsfeldern aufgebaut. Dazu gehören Reise-Vermittlungen, eine Immobilien-Agentur und eine Plattform für Partnersuche. Logo Unister Bildrechte: IMAGO / Christian Grube

Am 5. Oktober 2007 stirbt der deutsche Schriftsteller Walter Kempowski im Alter von 78 Jahren. Bekannt wird er vor allem durch seine stark autobiografisch geprägten Romane der "Deutschen Chronik". In seinen Werken verarbeitet er seine eigenen Erlebnisse von der Zeit im Dritten Reich bis hin zur Verurteilung und Inhaftierung wegen Spionage durch die sowjetischen Besatzer im Nachkriegsdeutschland. Kempowski sitzt acht Jahre lang im DDR-Zuchthaus in Bautzen ein, bevor er Mitte der 50er-Jahre in die Bundesrepublik entlassen wird, als Lehrer in Niedersachsen arbeitet und sich schließlich ganz dem Schreiben widmet. Walter Kempowski Bildrechte: imago/teutopress

Am 5. Oktober 1983 verkündet SED-Generalsekretär Erich Honecker in einem Interview mit österreichischen Journalisten den vollständigen Abbau der Selbstschussanlagen in der DDR. Bei der SM 70 (SM steht für Splittermine, die 70 für das Einführungsjahr 1970) handelte es sich um eine Streumine, die durch das Berühren eines Drahtes gezündet wird. Etwa 54.000 dieser Anlagen werden entlang der innerdeutschen Grenze aufgebaut. Nach Schätzungen kommen 33 Menschen durch die Minen ums Leben, 253 werden verletzt. Am 30. November 1984 baut die DDR die letzte Selbstschussanlage ab.