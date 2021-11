Die Anschläge der islamistischen Terrorgruppe "Al-Qaida" in den USA am 11. September 2001 lösten den US-geführten Militäreinsatz in Afghanistan aus. Das Ziel: das islamistische Taliban-Regime stürzen und die politische Lage im Land stabilisieren. Im gleichen Jahr stimmte auch die Bundesregierung unter Kanzler Gerhard Schröder für eine Beteiligung der Bundeswehr zu. Zwei Jahre später, am 24. Oktober 2003, wurde eine Verstärkung des deutschen Truppenkontingents beschlossen.



2015 wurde die Sicherheitsmission der NATO beendet. Stattdessen wurde ein Einsatz gestartet, der afghanische Sicherheitskräfte ausbilden sollte, damit sie selbst Widerstand gegen die Taliban leisten können. Mit dem Ende dieser Mission zogen Bundeswehr und andere NATO-Kräfte im Juli 2021 aus Afghanistan ab.

Nur vier Wochen brauchten die Taliban anschließend, um die Kontrolle über das Land zurückzugewinnen. Am 15. August hatte die Terrorgruppe auch die Hauptstadt Kabul und den Präsidentenpalast eingenommen. Im Zuge dessen kam es zu Evakuierungsflügen der Bundeswehr. Mehr als 5.347 Menschen aus mindestens 45 Nationen wurden ausgeflogen.