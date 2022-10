Am 18. Oktober 1977 begehen Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Jan-Carl Raspe von der " Rote Armee Fraktion " (RAF) in der Justizvollzugsanstalt Stuttgart Selbstmord. Zuvor waren mehrere Versuche fehlgeschlagen, sie freizupressen: 1972 nahmen palästinensische Terroristen bei den Olympischen Spielen das israelische Team als Geiseln und forderten unter anderem die Freilassung der RAF-Mitglieder. Die Aktion scheiterte, alle elf israelischen Sportler wurden ermordet. 1977 verschleppten RAF-Mitglieder den deutschen Arbeitgeberpräsident Hanns-Martin Schleyer – ebenfalls mit dem Ziel, die Inhaftierten freizupressen. Wenige Wochen später entführten palästinensische Terroristen das Flugzeug "Landshut". Auch sie verlangten unter anderem die Freilassung der RAF-Mitglieder. Die Bundesregierung entschied, nicht auf die Forderungen einzugehen. In Mogadischu konnte das Flugzeug schließlich am 18. Oktober 1977 gestürmt werden. Als die Befreiung der Geiseln bekannt gegeben wird, begehen Baader, Ensslin und Raspe noch am gleichen Tag Suizid. Daraufhin wird der entführte Hanns-Martin Schleyer ermordet.

Am 18. Oktober wird die deutsche Lufthansa-Maschine "Landshut" befreit. Wenige Tage zuvor, am 13. Oktober 1977, entführten palästinensische Terroristen den Flieger auf ihrem Weg von Palma de Mallorca nach Frankfurt am Main. Fünf Tage dauert die Geiselnahme durch die Entführer an, bis sie in Mogadischu in Somalia landen. Dort stürmt eine bundesdeutsche Spezialeinheit die Maschine und befreit die Geiseln. Auch in der DDR gibt es eine Anti-Terror-Truppe, die für einen solchen Fall trainiert.