Am selben Tag treffen sich die DDR-Blockparteien das letzte Mal. Durch Kohls Forderung nach dem Ende der SED-Einparteiherrschaft treten die CDU am 4. Dezember, LDPD und DBD am 5. Dezember und die NDPD am 7. Dezember aus den Blockparteien aus. An diesem Tag tagt auch das erste mal der "Runde Tisch".