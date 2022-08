Mit nur 36 Jahren stirbt die Prinzessin von Wales, Lady Diana, auf dem Weg zu ihrer Pariser Wohnung 1997 bei einem Autounfall. Die Mercedes-Limousine, in der sie, ihr damaliger Lebensgefährte Dodi Al-Fayed und der Leibwächter Trevor Rees-Jones sitzen, knallt in einem Pariser Tunnel mit fast 200 Stundenkilometer gegen einen Pfeiler. Der Fahrer Henri Paul hatte versucht, den Paparazzi zu entkommen, die Lady Diana bedrängten und verfolgten. Später stellt sich heraus, dass Paul unter Alkoholeinfluss gestanden hatte. Alle Fahrzeuginsassen bis auf den Leibwächter Rees-Jones verstarben. Der Tod von "Lady Di" löst weltweite Trauer aus. Bis heute kursieren Verschwörungstheorien um die Umstände ihres Todes.

1981 heiratete die gerade einmal 20-Jährige Diana Frances Spencer den britischen Thronfolger Prinz Charles und wird damit zur Prinzessin von Wales. In der Öffentlichkeit ist Lady Diana besonders beliebt und wird zur "Königin der Herzen". Sie hatte sich für wohltätige Zwecke und soziale Projekte eingesetzt. 1996 ließ sie sich von Prinz Charles scheiden und sorgte damit für Unmut im britischen Königshaus. Sie war die Mutter der britischen Thronfolger Prinz William und Prinz Harry. Lady Diana mit ihren Söhnen Prinz Harry und Prinz William im Jahre 1995 Bildrechte: imago/ZUMA Press

Am 31. August 1999 explodiert in einem Einkaufszentrum vor den Kreml-Mauern in Moskau eine Bombe. 41 Menschen werden verletzt. Der Anschlag wird als terroristischer Akt eingestuft. Wenige Tage später beginnt eine Reihe der schwersten Terroranschläge in der Geschichte Russlands. Im September kommt es zu drei Bombenanschlägen auf Wohnhäuser in Moskau und im Nordkaukasus. Über 300 Menschen kommen ums Leben. Wladmir Putin, damals Ministerpräsident, macht tschetschenische Separatisten für die Anschläge verantwortlich.

Der Konflikt mit Tschetschenien spitzt sich daraufhin weiter zu. Am 1. Oktober marschiert das russische Militär in Tschetschenien ein. Der Zweite Tschetschenienkrieg beginnt, und endet erst 2009. Bis heute konnte nicht sicher aufgeklärt werden, wer für die Bombenanschläge in Russland im Jahr 1999 verantwortlich war. In der Spielhalle dieses Einkaufszentrums explodiert 1999 eine Bombe. Tschetschenische Separatisten werden zunächst nicht für den Anschlag verantwortlich gemacht. Bildrechte: dpa

Auf einen anonymen Hinweis hin kontrollieren Mitarbeiter vom bayerischen Landesamt am 31. August 2006 ein Kühlhaus im Münchner Stadtteil Johanneskirchen. Dabei finden sie Unmengen verdorbenen Fleisches, das eingefroren und als Frischfleisch gekennzeichnet worden war. Der Münchner Vorfall bringt auch in anderen Teilen Deutschlands ähnliche Skandale bei der Fleischverarbeitung zum Vorschein.

Im September 2006 berichtet der Spiegel, dass die tatsächliche Menge an "Gammelfleisch" bundesweit auf 15.000 Tonnen geschätzt werde. Im Fall von München richtet das Kreisverwaltungsreferat die Sonderkommission "Kühlhaus" ein, die weitere Lokale in der Innenstadt prüft und insgesamt 100 Tonnen "Gammelfleisch" beschlagnahmt. In der Folge beginnt die Staatsanwaltschaft gegen den Betreiber des Kühlhauses wegen Betrugs zu ermitteln. Dieser nimmt sich kurze Zeit später das Leben. Die bayerischen Behörden müssen sich später der Kritik stellen, sie hätten Hinweise von Lebensmittelkontrolleuren zu lange ignoriert.

2012 bittet der Arzneimittelhersteller Grünenthal die Opfer des "Contergan-Skandals" zum ersten Mal öffentlich um Entschuldigung. Bei der Einweihung eines Denkmals für die Betroffenen in Stolberg bei Aachen bedauert Geschäftsführer Harald Stock, dass die Firma nicht eher auf die Opfer zugegangen sei.

Das Schlaf- und Beruhigungsmittel Contergan war in der Bundesrepublik ab 1957 erhätlich. Es war frei verkäuflich und gilt als gut verträglich. Erst Jahrzehnte später stellte sich heraus, dass sein Wirkstoff Thalidomid zu schweren Nervenschäden bei ungeborenen Kindern führt. Schätzungsweise 5.000 Kinder kamen in der Folge mit Fehlbildungen in Westdeutschland zur Welt. In der DDR wurden zehn solcher Fälle bekannt. Einige Mütter hatten sich das Mittel aus dem Westen zuschicken lassen, da es in der DDR nicht erhältlich war. Contergan wurde 1961 wieder vom Markt genommen.