1980 kam der Zauberwürfel in der Bundesrepublik auf den Markt. Bis heute ist es eines der meistverkauften Spielzeuge der Welt. Er wurde 1974 von dem ungarischen Architekten Ernö Rubik erfunden, der damit seinen Studierenden helfen wollte, ihre Geometrie-Kenntnisse zu verbessern. Ab 1977 waren die Rubik-Würfel zunächst in Ungarn erhältlich und kurz darauf auch in den westlichen Staaten. Ab 1979 vertrieb der US-Hersteller Ideal Toy Corporation die Würfel und machte sie international bekannt. Der Würfel begeistert Rätselfreunde bis heute.

1988 spielte der britische Rock-Sänger Joe Cocker ein Konzert in Dresden. Mehr als 85.000 Karten wurden im Vorfeld verkauft, schätzungsweise 150.000 Zuhörer kamen zu dem Konzert. Cocker war einer der wenigen westlichen Musiker, die in der DDR auftreten durften. Ein weiteres Konzert spielte er in Ost-Berlin. In Gedenken wird der frühere Konzertort heute Cockerwiese genannt, 2015 wurde eine Gedenktafel an die Veranstaltung eingeweiht.