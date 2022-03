Am 17. März 1992 beendet Südafrika per Referendum die Apartheid. In der nur weißen Bürgern vorbehaltenen Abstimmung sprechen sich rund 70 Prozent für das Ende der Rassentrennung aus. Damit wird der Weg frei für eine neue Verfassung. 1994 gibt es die ersten freien Wahlen in der Geschichte des Landes. Bei denen erringt der Afrikanische Nationalkongress von Nelson Mandela die absolute Mehrheit. Mandela wird am 9. Mai 1994 zum Staatspräsidenten gewählt.

In Erinnerung geblieben ist Nelson Mandela als Kämpfer gegen die Apartheid, als erster schwarzer Staatspräsident in Südafrika – und als Mensch, der 27 Jahre in Haft lebte. Bildrechte: dpa