Am 12. März 1999 treten Polen, Tschechien und Ungarn der NATO bei. Damit beginnt die sogenannte NATO-Osterweiterung. 2004 folgen Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, die Slowakei und Slowenien, 2009 Albanien und Kroatien, 2017 Montenegro. 2020 wird Nordmazedonien das 30. NATO-Mitglied. Russland fühlt sich durch die Erweiterungen bedroht. Putin wirft dem Westen sogar vor, damit Abmachungen nach dem Mauerfall gebrochen zu haben. Bei Verhandlungen für den Zwei-plus-vier-Vertrag sei zugesichert worden, die NATO nicht nach Osten auszudehnen. Die Ministerpräsidenten von Ungarn (Viktor Orbán, l.), Tschechien (Miloš Zeman, zweiter v.r.) und Polen (Jerzy Buzek, r.) posieren 1999 gemeinsam mit NATO-Generalsekretär Javier Solana (zweiter v.l.) im Nato-Hauptquartier in Brüssel, 1999. Bildrechte: dpa

Am 12. März 1992 beschließt der Bundestag die Einsetzung der Enquete-Kommission "Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland". Sie nimmt am 20. Mai 1992 ihre Arbeit auf. In ihrem Abschlussbericht (1994) empfiehlt die Kommission die Fortführung des Aufarbeitungsprozesses. 1995 wird deshalb eine zweite Kommission zur "Überwindung der Folgen der SED-Diktatur im Prozess der deutschen Einheit" eingerichtet. Ein wichtiges Ergebnis ist die Gründung der Bundesstiftung zur Aufarbeitung, die ihre Arbeit seit 1998 bis heute fortführt. Die SED wird 1946 gegründet und entwickelt sich innerhalb kürzester Zeit zur Staatspartei der DDR. Bildrechte: MDR/Hoferichter & Jacobs

Am 12. März 1990 findet die letzte Montagsdemonstration in Leipzig statt. Die Bürgerbewegungen kritisieren, dass sich der Charakter der Demonstration gewandelt hat und die Resonanz nachlässt. Seit dem 4. September 1989 versammelten sich immer mehr Menschen auf dem Nikolaikirchhof. Die Teilnehmer forderten das Ende der SED-Diktatur und demokratische Grundrechte wie Reise- und Meinungsfreiheit für DDR-Bürger.

Am 12. März 1986 wird in Hannover erstmals die CeBIT als eigenständige Messe eröffnet. Sie entwickelt sich zu einer der weltgrößten Messen für Informationstechnik und erlebt 1995 mit mehr als 750.000 Besuchern ihren Höhepunkt. Seit 2008 verliert sie aber jährlich Aussteller, Besucher und Bedeutung. Zehn Jahre später wird die Computermesse eingestellt. Auch das neue Konzept konnte 2018 nicht überzeugen. Nur 120.000 Menschen besuchten die letzte CeBIT. Bildrechte: CeBIT

Am 12. März 1957 vereinbaren die Sowjetunion und die DDR ein Abkommen über die zeitweilige Stationierung der "Gruppe der Sowjetischen Streitkräfte in Deutschland" (GSSD) auf dem Territorium der DDR. Die Sowjetarmee bleibt mehrere Jahrzehnte. Der Alltag der Soldaten ist von militärischem Drill und Gewalt geprägt, nur selten verlassen sie die Kasernen. 1989 werden die Streitkräfte in "Westgruppe der Truppen" umbenannt. Mit der Wiedervereinigung beginnt 1990 der Abzug der damals über 500.000 Sowjetsoldaten. 1994 kehren die letzten nach Russland zurück. Rotarmisten auf Panzern, 1979 in Wittenberg. Bildrechte: imago/Werner Schulze

Am 12. März 1933 wird der robuste und langlebige Kunststoff Polyethylen in Großbritannien erfunden. Alltagsgegenstände wie Einkaufstüten werden aus dem Kunststoff hergestellt. Polyethylen-Produkte können allerdings nicht von der Natur abgebaut werden. In der DDR setzt der Kunststoff-Boom in den 1960er-Jahren ein. DDR-Plaste steht damals vor allem für modernes Design und Wohlstand.