Anders war es Jahre zuvor, als am 13. November 1972 ein ähnlich heftiger Sturm in der DDR wütete. Orkan Quimburga hinterließ eine Schneise der Verwüstung in Ostdeutschland und tötete 16 Menschen.

Mit Inkrafttreten des Grundgesetzes 1949 wurde in Westdeutschland die Todesstrafe abgeschafft. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges sind bis zu diesem Zeitpunkt mehr als 30 Todesurteile von deutschen Gerichten in den drei Westzonen verhängt worden.

Die letzte Hinrichtung in der DDR war die des Stasi-Hauptmannes Werner Teske am 26. Juni 1981. Erst 1987, kurz bevor der damalige DDR-Staatschef Erich Honecker die Bundesrepublik besuchte, verkündete der Staatsrat das Ende der Todesstrafe. Hingerichtet wurde in der DDR zunächst per Fallbeil, später mit einem Schuss in den Hinterkopf. Ein großer Teil der Urteile entfiel dabei auf die Schnellprozesse in den 1950er-Jahren gegen NS-Täter sowie gegen SED-Gegner.