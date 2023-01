Am 29. Januar 1972 wird erstmals die Sendung "Ein Kessel Buntes" in der DDR ausgestrahlt. Anfangs moderieren "Die drei Dialektiker" die Sendung. Das Kabarettisten-Trio besteht aus Horst Köbbert, Lutz Stückrath und Manfred Uhlig. Schnell wird die Sendung mit wechselnden Moderatoren wie Helga Hahnemann und Wolfgang Lippert zum einem großen Erfolg. Die Sendung wird nicht nur in der DDR, sondern auch in der Sowjetunion und in der Tschechoslowakei ausgestrahlt. Aufzeichnungsorte sind unter anderem der Kulturpalast Dresden oder die Stadthalle Cottbus. Zunächst wird die Unterhaltungsshow in Schwarz-weiß gesendet, ab der fünften Sendung jedoch in Farbe ausgestrahlt. Nach dem Ende der DDR läuft am 19. Dezember 1992 die letzte Sendung in der ARD.