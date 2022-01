Am 22. Januar 1891 sticht in Cuxhaven das erste Kreuzfahrt-Schiff der Welt in See. 241 Passagiere sind auf der luxuriösen Reisen an Board in Richtung Mittelmeer. Erstmals in der Geschichte dient eine Schifffahrt nicht der Überquerung, sondern lediglich dem Vergnügen. Die Idee dazu stammt von Hapag-Direktor Albert Ballin, der den üblichen Einbruch der Auslastung der Passagierdampfer in den Wintermonaten nicht hinnehmen will. Die 145 Meter lange "Augusta Victoria" steuert 13 Häfen an. Insgesamt dauert die Reise 57 Tage.