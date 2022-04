Am 5. April 1992 beginnt die Belagerung Sarajevos. Nachdem in einem Referendum das unabhängige Bosnien und Herzegowina ausgerufen wird, kommt es zu Kämpfen zwischen Bosniaken, Kroaten und Serben im Land. In der Nacht vom vierten zum fünften April 1992 nehmen bosnisch-serbische Truppen den Flughafen von Sarajevo ein. Die Stadt ist somit eingekesselt und die fast vierjährige Belagerung beginnt. Zur Versorgung von Sarajevo errichten die westlichen Staaten im Juli 1992 eine Luftbrücke. Außerdem wird der 800 Meter lange Sarajevo-Tunnel gebaut, der die Versorgung und das Verlassen der Stadt ermöglicht.

In Sarajevo gibt es 44 Monate lang keine Heizung und nur wenig Strom, zudem wird die Zivilbevölkerung von Scharfschützen angegriffen. Am 26. Februar 1996 endet die längste Belagerung des 20. Jahrhunderts, bei der etwa 10.000 Menschen ums Leben kommen.

Ein bosnischer Soldat umringt von Demonstranten in Sarajevo 1992. Bildrechte: dpa