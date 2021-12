Am 23. Dezember stirbt der Islamist, der den Terrorangriff auf dem Breitscheidplatz in Berlin verübte. Der flüchtige Täter wird in Italien bei einer Personenkontrolle aufgegriffen und erschossen. Mit einem geraubten LKW raste er am 19. Dezember 2016 in einen Weihnachtsmarkt. Erst nach 80 Metern kam der LKW zum Stehen. Bei dem Anschlag starben 12 Menschen, rund 50 Menschen wurden verletzt. Ein 13. Todesopfer forderte der Anschlag im Oktober 2021: Ein schwer verletzter Ersthelfer starb an den Spätfolgen.

Die Sicherheitsbehörden stehen bis heute in der Kritik: Ihnen wird schweres Versagen bei der Terrorbekämpfung nachgesagt. Im Vorfeld gab es Hinweise auf den Mann durch den marokkanischen Geheimdienst, aber auch aus der salafistischen Szene. Noch immer ist unklar, warum der Islamist nicht von den Sicherheitsbehörden aufgehalten wurde. Auch der Abschlussbericht, der im Juni 2021 veröffentlicht wird, liefert kein eindeutiges Fazit.