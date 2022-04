Am 16. April 1886 wird Ernst Thälmann in Hamburg geboren . Er wird Vorsitzender der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD), die er auch im Reichstag vertritt. Nachdem Thälmann 1933 von den Nationalsozialisten verhaftet wird, verbringt er elf Jahre in Einzelhaft. 1944 wird er ins KZ Buchenwald verlegt und hingerichtet. In der DDR feiert man ihn als Held und Kämpfer gegen den Faschismus.

Am 16. April 1947 wird der ehemalige Auschwitz-Kommandant Rudolf Höß hingerichtet. Er ist von 1940 bis 1943 Kommandant des Vernichtungslagers Auschwitz, in dem über eine Million Menschen getötet werden. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs flüchtet er und nimmt eine neue Identität an. Bei Flensburg wird er von dem jüdischen Nazi-Jäger Hanns Alexander und der britischen Militärpolizei verhaftet. Höß legt später ein umfangreiches Geständnis ab und sagt als Zeuge in den Nürnberger Prozessen aus. Er selbst muss sich in Polen vor Gericht verantworten, wo ihn das Oberste Nationale Tribunal am 2. April 1947 zum Tode verurteilt. So wird Rudolf Höß am 16. April 1947 in Auschwitz erhängt. Der Galgen steht bis heute in der KZ-Gedenkstätte.