Am 15. Juli 1869 erhält der französische Chemiker Hippolyte Mège-Mourriés ein Patent auf die Entwicklung von Margarine. Die Initiative der Erfindung geht auf Napoleon III. zurück. Dieser veranstaltete 1866 ein Preisausschreiben für einen Butterersatz, durch den die Franzosen in Notzeiten versorgt werden sollten. Der Chemiker Hippolyte Mège-Mouriès war 1869 erfolgreich und meldet seine "beurre économique" ("preiswerte Butter") zum Patent an. Die Margarine besteht aus einer Mischung aus Rindertalg, Milch, Wasser und zerkleinertem Kuheuter. Später wird der neue Butterersatz in Margarine umbenannt. Mège-Mouriès verkauft sein Patent 1871. 1871 wird in Köln die erste deutsche Margarinefabrik eröffnet, die Benedikt Klein Margarinewerke. Die Konkurrenz wächst schnell, so gibt es 1885 bereits 45 deutsche Firmen, die Margarine produzieren. Bildrechte: IMAGO / HRSchulz

Am 15. Juli 1937 beginnen unter SS-Aufsicht die ersten Häftlinge das Konzentrationslager Buchenwald aufzubauen. Auf dem Ettersberg bei Weimar werden vor allem Menschen jüdischer Herkunft, Regimegegner, Sinti und Roma, Wohnungslose, Zeugen Jehovas, Vorbestrafte oder Homosexuelle interniert und ermordet. 8.000 sowjetische Kriegsgefangene erschießt die SS in einer eigens dafür erdachten Genickschussanlage. Von 1937 bis 1945 sterben im Lager insgesamt mehr als 56.000 Menschen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges dient das Gelände bis 1950 als sowjetisches Speziallager. Insgesamt sind in Buchenwald mit seinen 139 Außenlagern fast 280.000 Menschen inhaftiert. Bildrechte: Gedenkstätte Buchenwald

Am 15. Juli 1975 gelingt einer vierköpfigen DDR-Familie die Flucht über die Ostsee mit einem Segelboot. Doch als sie vom Bundesgrenzschutz in Schlepp genommen werden, kommt es zum Showdown mit der DDR-Marine. Die Flüchtigen werden eingekreist. Erst als schwer bewaffnete Verstärkung eintrifft, drehen die DDR-Boote ab.

Doch viele Fragen zur Flucht sind weiterhin offen: Warum schafft es die Familie am helllichten Tag an der streng gesicherten Grenze überhaupt so weit und warum steht ein Boot des Bundesgrenzschutzes punktgenau bereit? Der Vater der Familie, früher Inoffizieller Mitarbeiter der Staatsicherheit, will sich heute nicht dazu äußern. Mit dieser Segeljacht gelingt einer vierköpfigen Familie am 15.07.1975 über die Ostsee die Flucht aus der DDR. Die Jacht wird von einem Boot des Bundesgrenzschutzes vor Gedser (Dänemark) in Schlepp genommen und nach Neustadt gebracht. Bildrechte: dpa