Am 27. Januar 1972 beginnt in den USA die Produktion der weltweit ersten Videospielkonsole. Entwickelt hat das Odyssey-System der in Deutschland geborene IT-Pionier Ralph Baer. In leicht veränderter Form wird die Konsole von Magnavox 1972 auf den Markt gebracht, ein Jahr später ist sie auch in der Bundesrepublik erhältlich. Die Konsole kann an den Fernseher angeschlossen werden. Bis 1975 werden weltweit knapp 350.000 Exemplare verkauft.