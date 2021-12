Am 21. Dezember 2020 endet der Prozess zum Halle-Attentat. Der Täter versuchte 2019 in eine Synagoge einzudringen und die Betenden zu töten. Als ihm dies nicht gelang, erschoss er eine 40 Jahre alte Passantin. Kurz darauf tötete er einen 20-Jährigen in einem Döner-Imbiss. Der 28-jährige Täter wurde wegen zweifachen Mordes und versuchten Mordes in weiteren Fällen zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Das Gericht stellte außerdem die besondere Schwere der Schuld fest.