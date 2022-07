Am 18. Juli 1952 werden Mitglieder des Jüdischen Antifaschistischen Komitees in einem Schauprozess zum Tode verurteilt. Das Komitee wird 1942 gegründet und ist eine Vereinigung von bekannten jüdischen Intellektuellen in der Sowjetunion. Die Gründung geht auf die Initiative der sowjetischen Regierung zurück, die die Vereinigung für Propagandazwecke instrumentalisierte. Ziel des Komitees sollte es sein, weltweit Unterstützung aus jüdischen Kreisen für den Krieg gegen das Deutsche Reich zu mobilisieren. Daneben dokumentierten die Mitglieder die Schrecken der nationalsozialistischen Verbrechen gegen Menschen jüdischer Herkunft und machten diese in ihrer eigenen jiddischsprachigen Zeitung und Radiosendungen publik. Außerdem versuchten sie Betroffene zu unterstützen. Bildrechte: IMAGO / agefotostock

Nach dem Zweiten Weltkrieg sind Juden in der Sowjetunion Diskriminierung und Repressionen ausgesetzt. Dem Komitee werden seine Auslandskontakte zum Verhängnis. Ihnen wird antisowjetischer Nationalismus und Spionagetätigkeit für das Ausland unterstellt. Im November 1948 kommt es zur Auflösung des Komitees und der Verfolgung und Verhaftung von Mitgliedern. Der Prozess gegen hochrangige ehemalige Mitglieder beginnt im Mai vor einem Militärgericht. Nach der Urteilsverkündung werden im August 13 Mitglieder hingerichtet.

Am 18. Juli absolviert der erste Düsenjäger der Welt seinen Jungfernflug. Die "Messerschmidt Me 262", benannt nach ihrem deutschen Konstrukteur, kann in bis dahin ungeahnten Höhen operieren und erreicht eine Geschwindigkeit von 870 Kilometern. Die "Me 262" wird das erste in Serie gebaute Strahlflugzeug der Welt. Messerschmitt Me 262 in der Luft, 2015. Bildrechte: dpa