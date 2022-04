Am 17. April 1942 gelingt dem französischen General Henri Giraud die Flucht aus der deutschen Kriegsgefangenschaft auf der Festung Königsstein. In Frankreich wird Giraud im Mai 1940 von der Wehrmacht gefangen genommen. Mit anderen hohen französischen Offizieren verbüßt er seine Kriegsgefangenschaft im Offiziersgefangenenlager auf der Festung Königstein in der sächsischen Schweiz.



Über den genauen Vorgang von Girauds Flucht gibt es unterschiedliche Darstellungen. Sicher ist, dass er die Flucht lange plant. Er lernt fließend Deutsch und prägt sich Karten in der Umgebung ein, außerdem erhält er Unterstützung einiger Mitgefangener. Angeblich schickt seine Frau in Paketen Kupferdraht und Strick. Er flechtet ein Seil und lässt sich am 17. April 1942 von den Klippen der Festung herab. Er reist quer durch Deutschland um mögliche Verfolger abzuschütteln. Schließlich gelangt er über die Schweiz zurück nach Frankreich. Am 21. April 1942 wird in Deutschland eine Belohnung von 100.000 Reichsmark auf ihn ausgesetzt.

Am 17. April 1945 fliegen alliierte Bomber den letzten Luftangriff auf die Stadt Dresden. Seit Oktober 1944 kommt es zu insgesamt acht Bombenangriffen, die große Teile der barocken Stadt in Schutt und Asche legen. Rund 35 Prozent der Wohnungen und 90 Prozent der Innenstadt werden dabei vernichtet. Darunter auch bekannte Sehenswürdigkeiten wie die Frauenkirche und die Semperoper. Der schwerste Angriff auf Dresden ist am 13. Februar 1945. Über die Zahl der Todesopfer nach diesem Angriff wird lang diskutiert. Einer Historikerkommission zufolge waren es etwa 25.000 Tote.

Am 17. April 1947 wird die Kunstakademie in Dresden offiziell wiedereröffnet. Der Lehrbetrieb wird bereits 1946 wiederaufgenommen. Der erste Rektor der wiedereröffneten Akademie ist der Künstler Hans Grundig. Am 7. Juni 1950 erfolgt die Vereinigung mit der Staatlichen Hochschule für Werkkunst zur Hochschule für Bildende Künste Dresden.