Bereits am 5. Dezember 1989 hatten sich Kanzleramtsminister Rudolf Seiters und DDR-Ministerpräsident Hans Modrow auf einen Auftritt des Kanzlers in Dresden verständigt. Der offizielle Anlass: eine Kranzniederlegung zum Gedenken an die Opfer der Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg. Am Morgen des 19. Dezember setzen sich Sonderzüge und Busse aus allen Teilen der DDR in Richtung Dresden in Bewegung. Und auch Hunderte Journalisten reisen in die Elbestadt, um die Rede medial zu begleiten.

Vor 31 Jahren findet das erste Länderspiel der gesamtdeutschen Nationalmannschaft nach der Wiedervereinigung statt. Im Stuttgarter Neckarstadion spielt die deutsche Elf gegen die Schweiz. Der Ost-Berliner Andreas Thom, der 1988 zum "Fußballer des Jahres der DDR" gewählt worden war, schießt 25 Sekunden nachdem er eingewechselt wurde, in der 74. Minute das 3:0. Das Spiel endet mit einem 4:0-Sieg gegen die Schweiz.

Erstmals seit 1942 tritt eine gesamtdeutsche Mannschaft unter Bundestrainer Berti Vogts an. Neben Andreas Thom stehen noch vier weitere Spieler aus dem Osten auf dem Rasen: Matthias Sammer, Ulf Kirsten, Thomas Doll und Jenas Torhüter Perry Bräutigam.

Am 19. Dezember 1992 wird die Oper Chemnitz nach einer umfassenden Renovierung offiziell wiedereröffnet. Die Renovierung nahm vier Jahre in Anspruch und brachte die technische Ausstattung auf den neuesten Stand. Seither gehört die Oper Chemnitz zu den modernsten Opernhäusern der Welt.

Für die Sanierung wird das Chemnitzer Opernhauses komplett entkernt. Bild vom 25.06.1990. Bildrechte: IMAGO / HärtelPRESS

Das zwischen 1906 und 1909 nach Plänen von Richard Möbius errichtete Opernhaus war im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt worden. 1947 bis 1951 wurde es wieder aufgebaut. 1988 begann der komplexe Umbau des Hauses, bei dem es bis auf die Grundmauern abgetragen wurde. Der Innenraum wurde komplett neu konzipiert - nur die denkmalgeschützte Fassade blieb bestehen. Bis zur Wende verschlangen die Baumaßnahmen 34 Millionen DDR-Mark, danach waren weitere 121 Millionen D-Mark notwendig, um die begonnenen Arbeiten abzuschließen. In der Interimszeit fanden die Veranstaltungen der Oper Chemnitz im Filmpalast Luxor statt. Zur Eröffnung kommen u.a. Angela Merkel, Norbert Blüm und Kurt Biedenkopf.

Am 19. Dezember 2000 wird der Artikel 12a des deutschen Grundgesetzes geändert. Fortan ist auch Frauen der Dienst in der Bundeswehr erlaubt. Vorangegangen waren jahrelange juristische Auseinandersetzungen, die in der sogenannten Kreil-Entscheidung gipfelten. Die Hannoveraner Elektronikerin Tanja Kreil hatte sich 1996 bei der Bundeswehr um eine Stelle als Waffenelektronikerin beworben, war aber wegen ihres Geschlechts abgelehnt worden. Laut dem geltenden Artikel 12a, Absatz 4 des Grundgesetzes war Frauen der Dienst an der Waffe untersagt. Ihnen standen bei der Bundeswehr nur Beschäftigungen im Sanitätsdienst (seit 1975) und dem Militärmusikdienst (seit 1991) offen.

Tanja Kreils Einsatz für Gleichberechtigung ermöglichte auch Frauen in Deutschland den Dienst an der Waffe. Bildrechte: dpa

Dagegen zog Kreil in Hannover vor das Verwaltungsgericht. Dieses sah einen möglichen Widerspruch zur Zweiten Gleichbehandlungsrichtlinie vom 9. Februar 1976 der EG, das Diskriminierung aufgrund des Geschlechts beim Zugang zu einer Beschäftigung verbietet. Der Fall wurde 1998 ausgesetzt und dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt. Dieser beschloss am 11. Januar 2000, dass auch Frauen in der Bundeswehr zum Dienst an der Waffe zuzulassen seien. Am 19. Dezember 2000 wird die national und international umstrittene Entscheidung auch im Deutschen Recht umgesetzt, sodass bereits im Januar 2001 die ersten 244 Frauen ihren Dienst als Soldatinnen antreten können. Tanja Kreil hatte inzwischen bei einem zivilen Arbeitgeber eine Stelle gefunden und wechselte nicht mehr zur Bundeswehr. Heute sind rund 38% der in der Bundeswehr Dienenden weiblich.

Am 19. Dezember 2016 rast ein Lkw auf den Berliner City-Weihnachtsmarkt. Zwölf Menschen sterben, rund 50 Menschen werden verletzt. Der ursprüngliche Fahrer des entführten Lkws, ein polnischer Staatsbürger, wird direkt nach dem Attentat tot aus dem Führerhaus geborgen worden. Er wurde vor dem Anschlag erschossen. Von dem eigentlichen Täter fehlt zu diesem Zeitpunkt jede Spur.