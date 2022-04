Am 12. April 1981 startet die amerikanische Raumfähre "Columbia" ihren Jungfernflug. Mit der Mission STS-1 (Space Transportation System, deutsch: Weltraumtransportsystem) fliegt erstmals ein wiederverwendbares Space Shuttle ins All. Die Raumfähre der NASA sollte bereits am 10. April 1981 ins All starten, doch aufgrund eines Fehlers im Bordcomputer verzögert sich der Flug um zwei Tage. Am 12. April starten die beiden Astronauten John Watts Young und Robert Crippen mit der "Columbia" ins All. Der Flug dauert zwei Tage, am 14. April landen die beiden auf der amerikanischen Luftwaffenbasis "Edwards Air Force Base" in Kalifornien. Im Juli 2011 stellen die USA ihr staatliches Space Shuttle Programm nach 135 Missionen ein.