Am 18. März 1986 landet erstmals eine Concorde in der DDR. Das Überschallflugzeug der Air France setzt auf dem Flughafen Schkeuditz in Leipzig auf. An Board befinden sich Geschäftsleute, die zur Leipziger Messe reisen. Die sensationelle Landung verfolgen am Zaun rund 40.000 DDR-Bürger.