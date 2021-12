Vom Ministerium für Außenhandel wurde am 20. Dezember 1956 der DDR-Geschenkdienst Genex ins Leben gerufen. Bürger der Bundesrepublik konnten ihren Familien und Freunden Geschenke in die DDR bestellen und liefern lassen, die sie mit D-Mark bezahlten. Mit diesem Dienst wollte die DDR dringend benötigte Devisen besorgen. In den Genex-Katalogen wurden neben Kaffee, Süßigkeiten und Kleidung auch exklusive Produkte wie beispielsweise Fertigteilhäuser, Motorräder oder Autos ohne Wartezeit angeboten. Vor der Gründung von Genex durften nur wenige Westwaren legal per Paket in den Osten geschickt werden, oft hat sie der Zoll einbehalten. Nach der Wiedervereinigung wurde das Unternehmen umbenannt, später der Treuhand unterstellt und bis 1992 abgewickelt.

Flotter Schlitten: Bürger aus der Bundesrepublik konnten in den Genex-Katalogen Geschenke bestellen und in die DDR liefern lassen. Auch Autos, auf die DDR-Bürger jahrelang warten mussten, waren sofort verfügbar. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK/Dirk Heinemann