Am 24. Juli 1972 wird der Selbstwählferndienst von West-Berlin in 32 Ortsnetze in der DDR eingerichtet. Damit ist es für West-Berlinerinnen und Berliner möglich, Ferngespräche in Teilbereiche der DDR zu führen – ohne eine Vermittlung über ein "Fräulein vom Amt" in der Telefonzentrale. Umgekehrt können die DDR-Bevölkerung nicht per Selbstwählverkehr in die Bundesrepublik telefonieren. Alle Gespräche in den Westen Deutschlands müssen bis 1989 beim Fernamt angemeldet und per Hand vermittelt werden. Viele Telefonate zwischen Ost- und Westdeutschland werden von der Stasi mitgehört.

Frauen bei der Arbeit in einer Telefonvermittlungsstelle. Bildrechte: imago/teutopress