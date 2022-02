Zum ersten Mal beschließen eine westdeutsche und eine ostdeutsche Firma am 20. Februar 1990 eine geschäftliche Zusammenarbeit. Das Unternehmen von Reiner Pilz und das Kombinat Robotron wollen ein gemeinsames Werk bei Suhl bauen, in dem CDs produziert werden sollen. Robotron wird mit der Währungsunion am 1. Juli 1990 als Kombinat aufgelöst, die einzelnen Betriebe gehen an die Treuhand. Der westdeutsche Unternehmer Pilz übernimmt das Projekt zunächst allein. Doch seine Firma meldet wenig später Konkurs an. Pilz wird wegen Untreue und Betruges schuldig gesprochen und zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt.